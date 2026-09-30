الرئيس الإيراني: الأمن المستدام في الخليج مرهون بتعاون دول المنطقة وتحمل مسئولياتها

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن استدامة الأمن في الخليج وممراته المائية تعتمد على تعاون دول المنطقة وتحمل مسؤولياتها، مشددًا على أهمية مضيق هرمز بالنسبة إلى أمن المنطقة واقتصادها وحركة الملاحة الدولية.

وجاءت تصريحات بزشكيان في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للملاحة البحرية، تناول فيها أهمية البحار بالنسبة إلى إيران، ودور الملاحة البحرية في الاقتصاد والأمن، إلى جانب المكانة الاستراتيجية لمضيق هرمز.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة تبني رؤية مسؤولة تجاه أمن مضيق هرمز، تقوم على الحفاظ على استقرار دول المنطقة ومصالحها، مؤكدًا أن «الأمن المستدام للخليج وممراته المائية مرهون بتعاون دول المنطقة وتحملها لمسؤولياتها».

وتكتسب تصريحات بزشكيان أهمية في ظل المكانة الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يمثل أحد الممرات الرئيسية لحركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وقال بزشكيان إن البحر لا يمثل بالنسبة إلى إيران مجرد مساحة مائية، بل يعد جزءًا من تاريخ البلاد وهويتها، ومصدرًا مهمًا من مصادر إمكاناتها الاقتصادية في الحاضر والمستقبل.



