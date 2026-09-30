شهيد و5 إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت حافلة في حي تل الهوى بمدينة غزة

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أفادت وكالة «شهاب» باستشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين - بينهم حالات خطرة - جراء قصف إسرائيلي استهدف حافلة صغيرة في حي تل الهوى، جنوب غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أصيب 6 مواطنين فلسطينيين، في قصف وبرصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة وجنوبه.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة 4 مواطنين، إحداها خطيرة، بينهم طفلان، جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين قرب صالة دريم بالاس غربي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.

وفي وسط قطاع غزة، أصيب مواطنان بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أبو العجين جنوب شرق مدينة دير البلح.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 2 ساعة الماضية: 9 شهداء (8 شهداء جدد، وشهيدة متأثرة بإصابتها)، و31 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 وحتى اليوم، إلى 1431 شهيدًا، و5026 إصابة، و834 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 74 ألفًا و32 شهيدًا، و175 ألفًا و142 إصابة.