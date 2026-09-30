تقديرات إسرائيلية: مساعد طيار رحلة فلاي دبي حاول إسقاط الطائرة

تسود تقديرات أمنية في إسرائيل بأن مساعد الطيار في رحلة "فلاي دبي" ربما حاول اختطاف الطائرة وإسقاطها وهي في مسارها من دبي إلى تل أبيب، قبل أن تهبط في السعودية الأربعاء.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمه) قوله: "محاولة أحد الطيارين اختطاف الطائرة وتحطيمها وسيطرة الطيار الآخر عليها، احتمال لم يُستبعد بعد".

وفي وقت سابق من الأربعاء، هبطت طائرة شركة "فلاي دبي" اضطراريا في السعودية، بعد أن أرسلت رمز الطوارئ 7700 الذي يشير إلى حالة طوارئ عامة.

لكن لاحقا، ظهرت في بعض أنظمة التتبع بيانات تشير إلى استخدام رمز 7500، الذي يدل على "تدخل غير قانوني"، إلا أن هذه المعلومة لم تحظ حتى الآن بتأكيد رسمي، وفق الهيئة.

ونقلت عن مسافرين إسرائيليين كانوا على متن الطائرة قولهم إنها اضطرت إلى الهبوط في السعودية إثر عراك بين الطيارين.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "في قطاع الطيران الإسرائيلي يقدرون بأن احتمال وقوع حادث أمني على متن الرحلة، التي كانت متجهة إلى مطار بن غوريون (قرب تل أبيب)، لم يُستبعد بعد".

وتابعت: "تشير التقديرات الأولية إلى أن أحد الطيارين حاول التسبب في تحطم الطائرة، إلا أن الطيار الآخر نجح في إحباط المحاولة بمساعدة ركاب إسرائيليين".

ووفق الصحيفة، فإن الطيار المشتبه بمحاولته إسقاط الطائرة "من أصل عُماني، والطيار الثاني إماراتي".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت في وقت سابق، إن طاقم الطائرة يتكون من طيار روسي ومساعد أوكراني.

ومنذ فبراير 2022 تتواصل حرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا المدعومة من دول غربية، لا سيما الولايات المتحدة.

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية لم تسمها أن "التقديرات تزايدت بأن مساعد الطيار أراد السيطرة على الطائرة وإسقاطها بمن فيها من ركاب".

أما القناة 12 فنقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع (لم تسمه) قوله: "تم تجنب كارثة هائلة، ويجري استجواب مساعد الطيار، حيث تتزايد المؤشرات على أنه كان يعتزم السيطرة على الطائرة وإسقاطها".

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لأحد المسافرين وعلى قميصه دماء، مضيفة أنه ساعد في السيطرة على الوضع.

ونقلت القناة عن داليا، إحدى المسافرات: "كانت هناك حالة عنف ضد أحد الطيارين، كان هناك الكثير من الضغط والصراخ والذعر، ونهض عدة رجال، بمن فيهم إسرائيليون، وسيطروا على المهاجم، وقفزوا عليه".

أما مريم فقالت: "سمعنا صرخات على الطائرة ثم فتحوا قمرة القيادة ورأينا دما، أحدهم طعن الطيار بسكين".

وأردفت: "قام إسرائيليون بتحييد الطاعن، ثم هبطت الطائرة اضطراريا".

ووفق "يديعوت أحرونوت"، فإنه عقب تقييم للوضع أجرته قيادات الجيش وجهازي "الشاباك" و"الموساد"، تتزايد التقديرات بأن الحادث "ناجم عن عمل إرهابي".

وأكملت: "تتزايد الشكوك بأن خلفية التقارير التي تحدثت عن اختطاف الطائرة تعود في الواقع إلى محاولة انتحار أحد الطيارين، كما يجري فحص احتمالية أن يكون الدافع هو إسقاط الطائرة ضمن هجوم إرهابي".

وتابعت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات بـ"إرسال طائرات إنقاذ عسكرية إلى السعودية لإعادة الركاب الإسرائيليين الذين كانوا على متن الرحلة".

وأعلنت شركة "إل عال" الإسرائيلية عن استعدادها للمساعدة في إعادة الإسرائيليين، وتجهيز طائرة إنقاذ على الفور، بحسب الصحيفة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "فلاي دبي" أنها سترسل طائرة بديلة لنقل الركاب الإسرائيليين من السعودية إلى إسرائيل.

ولم تصدر إفادة رسمية حتى الساعة من السلطات السعودية بشأن هذه الطائرة.