أعلن مهرجان "VS-FILM" للأفلام القصيرة جدا عن تكريم الفنان هاني رمزي في حفل افتتاح الدورة الثالثة المقرر له يوم 28 أكتوبر المقبل بمدينة السويس.

يأتي تكريم المهرجان لهاني رمزي تقديرا لمسيرته التي قدم خلالها، عبر أفلامه الكوميدية التي قاربت على الـ40 فيلما، العديد من القضايا السياسية والاجتماعية التي ارتبطت بالمواطن المصري البسيط، مثل "جواز بقرار جمهوري" و"عايز حقي" و"محامي خلع" و"ظاظا" و"السيد أبو العربي وصل" و"قسطي بيوجعني" وغيرها.

ويضم رصيد هاني رمزي الفني ما يزيد على 35 عملا تليفزيونيا وما يقارب 15 عملا مسرحيا و11 مسلسلا إذاعيا و4 من أعمال الرسوم المتحركة وتجربة وحيدة لفوازير رمضان.

وأكد هاني رمزي أن التكريم محطة مهمة في مشوار الممثل تدفعه إلى التفكير فيما مضى من مشواره والتخطيط لما هو قادم، وقال إن هذا التكريم يزيد من حماسه للعودة مجددا إلى شاشة السينما بعد فترة توقف لإعادة ترتيب أوراقه الفنية، معربا عن تقديره لإدارة المهرجان لتكريمه بجوار قامات فنية عربية مثل الفنان الكبير أحمد بدير والفنان السعودي الكبير إبراهيم الحساوي.

من جانبه، ذكر الدكتور أسامة أبو نار، رئيس المهرجان، أن تكريم المهرجان لهاني رمزي هو تكريم لفنان موهوب ومثقف اختار لنفسه طريقا مختلفا عن أبناء جيله، نجح من خلاله في تقديم لون سينمائي تفرد به بين زملائه ورفقاء رحلته الفنية.

وقال أبونار: "المهرجان يحرص على تكريم النجوم أصحاب التجارب السينمائية المميزة، وهاني رمزي صاحب تجربة سينمائية مختلفة".

بدوره، قال زياد باسمير، المدير التنفيذي للمهرجان، إن "برنامج تكريمات المهرجان يخضع لمعايير ثابتة في مقدمتها تقديم النجم لأعمال سينمائية قصيرة وأفلام مميزة جمعت بين النجاح الجماهيري والنقدي"، موضحا أن النجم هاني رمزي قدم العديد من الأفلام القصيرة التي ظهرت في صورة مشروعات تخرج سينمائية لطلاب أصبحوا نجوما في سماء الإخراج العربي.

وأشار باسمير إلى أن المهرجان سيخصص ندوة تكريمية في اليوم التالي للافتتاح، يلتقي فيها هاني رمزي بالجمهور السويسي في حوار مفتوح يتحدث فيه عن محطاته السينمائية والفنية.