حزب الله: لا علاقة لنا بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيفها في درعا

نفت إدارة العلاقات الإعلامية في حزب الله - بشكل قاطع - أي علاقة أو ارتباط لحزب الله بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا.

وجددت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، التأكيد أن «الحزب ليس لديه أي تواجد في الأراضي السورية، ولا علاقة له بأي نشاط أمني أو عسكري فيها».

وأشارت إلى «حرص حزب الله الدائم على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها»، داعيًا الجهات الرسمية السورية إلى «التنبه للمحاولات التي تهدف إلى الزج باسم حزب الله؛ بغية إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا، والتحقق من خلفيات هذه الادعاءات والجهات التي تقف وراءها».

ونوهت في ختام بيانها أن «العدو الإسرائيلي الذي يوغل في اعتداءاته على سوريا ولبنان، ويسعى إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، هو المستفيد الحقيقي من تأجيج التوتر بين البلدين».

وأعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، اعتقال خلية تابعة لحزب الله في درعا، مشيرة إلى إحباط مخطط تخريبي في حوض اليرموك.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» فقد «أحبط جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، في عملية أمنية استباقية، مخططا تخريبيا لحزب الله في حوض اليرموك بدرعا، وألقى القبض على خلية تابعة له».

وذكرت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على تليجرام، الثلاثاء، أن الخلية ضمت ثلاثة أشخاص، موضحة أن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في مسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكدت تفكيك المنصات بالكامل، واستمرار التحقيقات مع الموقوفين؛ تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص.