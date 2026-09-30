هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة غاز لهجوم خلال عبورها مضيق هرمز

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغًا متأخرًا عن تعرض ناقلة للغاز الطبيعي المسال لهجوم – بقذيفة مجهولة - أثناء عبورها مضيق هرمز.



وفي بيان، أفادت الهيئة بأن الحادثة وقعت أمس الثلاثاء، مجددة نصحها للسفن بتوخي الحذر أثناء الملاحة في المنطقة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في الوقت الذي تجري فيه السلطات تحقيقاتها بشأن الحادث.



وسبق أن قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، إن مضيق هرمز يشهد اشتباكات عسكرية يومية، مشيرًا إلى استهدافهم السفن ومنع مرورها عبره منذ فترة.



أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن أن 9 سفن عبرت مضيق هرمز يوم الخميس الماضي، مقابل 14 سفينة في اليوم السابق، في حين بلغ متوسط العبور اليومي خلال الأيام العشرة السابقة نحو 18 سفينة، وفقًا لموقع «الشرق».



وأوضحت البيانات أن ثماني سفن غادرت المضيق، بينما دخلت سفينة واحدة. ومن بين السفن المغادرة ناقلة غاز عملاقة كانت تبحر من دون حمولة، وناقلة نفط خام عملاقة محملة.



في المقابل، دخلت سفينة مخصصة لنقل البضائع الجافة السائبة من المضيق



وأشارت البيانات إلى أن بعض السفن قد تبحر عبر الممرات المائية مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، ما يعني أنها قد لا تظهر ضمن أعداد حركة السفن المرصودة.