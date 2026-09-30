وصفت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، تحقيق جارتها الجنوبية الذي خلص إلى مسؤولية بيونج يانج عن انفجار لغم في المنطقة المنزوعة السلاح بأنه «مسرحية هزلية»، فيما قالت قيادة الأمم المتحدة إن الواقعة تشكل انتهاكًا لاتفاقية الهدنة في الحرب الكورية.

واتهمت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، التي تحظى بنفوذ كبير، سيول بمحاولة تلفيق أدلة بعد أن اتهمت بيونج يانج بالمسؤولية عن الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي وأدى إلى إصابة جنود كوريين جنوبيين، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت كيم، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية: «هذا تصرف دنيء وحقير للغاية»، مضيفة: «مثل هذه المسرحية الهزلية ليست جديدة على الإطلاق».

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي كانج شين تشول، أمس الثلاثاء، إن ألغامًا تابعة لبيونج يانج تسببت في الانفجار، وإن بلاده ستتخذ إجراءات «مناسبة». كما قال إن كوريا الشمالية زرعت الألغام على الأرجح في إطار تحصين الحدود.

وأجرت سيول وقيادة الأمم المتحدة، التي تشرف على اتفاقية الهدنة في الحرب الكورية، تحقيقًا في الانفجار الذي وقع في 21 سبتمبر/أيلول وأسفر عن إصابة ثلاثة من أفراد القوات الكورية الجنوبية، اثنان منهم بإصابات خطيرة، خلال مهمة استطلاعية داخل المنطقة منزوعة السلاح التي يبلغ عرضها أربعة كيلومترات.

وقالت قيادة الأمم المتحدة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها أجرت تحقيقًا مشتركًا ميدانيًا مع الجيش الكوري الجنوبي. وأضافت أنه خلال التحقيق، رصد الفريق لغمًا نشطًا آخر مضادًا للأفراد تابعًا لكوريا الشمالية في الجانب الكوري الجنوبي من خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يقسم المنطقة منزوعة السلاح.

وأوضحت القيادة: «بناءً على نتائج التحقيق، خلصت قيادة الأمم المتحدة إلى وقوع انتهاك لاتفاقية الهدنة»، مضيفة أنها تتعامل مع هذا الانتهاك من خلال آليات الهدنة المعمول بها.

ونفت كيم أن تكون قوات من كوريا الشمالية قد عبرت خط الترسيم أثناء اضطلاعها بأعمال بناء على الحدود.

وقالت إن بيونج يانج لم تخفِ بناء حواجز حدودية، ووصفت هذه الأعمال بأنها «ممارسة كاملة للسيادة لا علاقة لها بأي غرض عسكري».

واتهمت كيم كوريا الجنوبية بإثارة التوتر بإطلاق أعيرة تحذيرية بذريعة عبور قوات كورية شمالية للحدود.

وتحدثت سيول سابقًا عن وجود مؤشرات على عبور جنود من كوريا الشمالية الخط لفترة وجيزة خلال تنفيذ أعمال تحصين.

وطالب الجيش الكوري الجنوبي بيونج يانج بالاعتذار ووقف أعمال تحصين الحدود.