الحرس الثوري يحث الأمريكيين على التصويت ضد حلفاء ترامب في انتخابات الكونجرس: أقصوا الساسة الأشرار

حث الحرس الثوري الإيراني، الأمريكيين على التصويت لإبعاد حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الكونجرس، بينما من ​المقرر أن تنسحب القوات الأمريكية اليوم الأربعاء من قواعدها المتبقية في العراق المجاور، في خطوة احتفت بها طهران.

وتحث رسالة من 26 صفحة أصدرها الحرس الثوري، ونشرت أمس الثلاثاء، الأمريكيين على استخدام قوتهم السياسية لإبعاد القادة الحاليين من مناصبهم ورفض دعم الولايات المتحدة لإسرائيل والتدخل العسكري في الخارج، وفقا لوكالة رويترز للأنباء

ورغم أنه من المستبعد أن تؤثر هذه الرسالة على الناخبين الأمريكيين الذين قد لا يطلعون حتى على النص الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية، فإنها تحدد القضايا التي ​يقول محللون سياسيون أمريكيون إنها تؤثر سلبا على ترامب والحزب الجمهوري قبل انتخابات الكونجرس المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، عندما قد يستعيد الديمقراطيون السيطرة على إحدى غرفتي ​المجلس التشريعي أو كلتيهما، مما قد يعرقل أجندة ترامب السياسية.

وجاء في الرسالة "أقصوا من السلطة الساسة الأشرار والمخادعين والعنيفين المسؤولين عن وضع أمريكا الحالي. تأكدوا ⁠من أن ساستكم يدركون أن العالم تغير".

وخاض ترامب حملته الانتخابية في عام 2024 متعهدا بتجنب خوض حروب جديدة وإنهاء الصراعات القائمة وخفض التضخم، لكن الحرب مع إيران، التي شنها ترامب إلى جانب إسرائيل، ​ساهمت في ارتفاع أسعار الوقود عالميا واتسعت رقعتها في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس ونشر في 21 سبتمبر الحالي أن 17 % فقط من المشاركين في الاستطلاع أيدوا طريقة تعامل ترامب مع ​تكاليف المعيشة - وهي القضية الأهم التي يقول الأمريكيون إنها ستحدد كيفية تصويتهم في نوفمبر المقبل. وأيد 34 % فقط الضربات على إيران.

وسمح ترامب، الذي خالف النهج الجمهوري في عام 2016 عندما وصف الغزو الأمريكي للعراق بأنه خطأ فادح، اليوم الأربعاء بالانسحاب النهائي من العراق، والذي وافق عليه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في عام 2024.

ويأتي هذا الانسحاب بعد 23 عاما من إطاحة القوات التي تقودها الولايات المتحدة بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وهو ما أعقبه اضطرابات بلغت ذروتها ​بظهور تنظيم "داعش" الإرهابي.