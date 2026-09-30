العراق يعلن انتهاء مهمة التحالف الدولي ووجود قواته

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي، الأربعاء، وصول بلاده إلى "محطة مهمة" بإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" ووجود قواته، والانتقال إلى علاقات ثنائية مع دوله.

وقال الأعرجي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع": "استكمالا لمسار المفاوضات والتفاهمات التي بدأت منذ 22 تموز (يوليو) 2021، والتي كان لنا شرف الإسهام فيها خلال مسؤوليتنا السابقة في مستشارية الأمن القومي، نصل اليوم إلى محطة مهمة بإنهاء مهمة التحالف الدولي ووجود قواته".

وأضاف أن العراق سينتقل إلى "علاقات ثنائية مع دوله، بما يرسخ السيادة ويخدم المصالح الوطنية وتطلعات الشعب العراقي".

وأشار الأعرجي إلى أن الانتصار على تنظيم "داعش" تحقق "بتضحيات العراقيين وبسالة قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وبإسناد من التحالف الدولي والدول الشقيقة والصديقة".

وأوضح أن انتهاء مهمة التحالف الدولي "لا يعني انتهاء الشراكة"، بل الانتقال إلى علاقات ثنائية مع دوله.

وأضاف أن التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات سيستمر "على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وقال الأعرجي إن ذلك من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار ودعم تطلعات الشعب العراقي نحو "السلام المستدام والتنمية والازدهار".

وفي سبتمبر 2024، أعلنت بغداد وواشنطن التوصل إلى تفاهم لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وفق جدول زمني يمتد حتى نهاية سبتمبر 2026، مع الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بين العراق ودول التحالف.

وشُكل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من العراق وسوريا، وقدم دعما جويا واستخباريا وتدريبيا للقوات العراقية خلال عملياتها ضد التنظيم.

وأعلن العراق في ديسمبر 2017 استعادة كامل أراضيه التي كان "داعش" قد سيطر عليها، فيما استمر التعاون مع التحالف في مجالات التدريب والاستشارة وتبادل المعلومات وتنفيذ عمليات ضد خلايا التنظيم.

وبموجب التفاهم العراقي الأمريكي، تنتهي مهمة التحالف ووجود قواته في العراق بحلول نهاية سبتمبر 2026، على أن تنتقل بغداد إلى علاقات أمنية ثنائية مع دوله.

وبالفعل، أكملت القوات الأمريكية انسحابها من مواقعها المتبقية في العراق مع نهاية سبتمبر الجاري، في إطار تنفيذ الاتفاق المعلن عام 2024.