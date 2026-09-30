رئيس مصلحة الضرائب العقارية: اختصرنا الإقرار الضريبي من 5 صفحات ورقية إلى 8 حقول

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن عدد العاملين بالمصلحة يُقدر بنحو 17 ألفًا، يُجرى حاليًا إعادة تأهيليهم وتدريبهم على مهارات التحليل الاقتصادي، وتحليل المخاطر، وغيرها من المهارات.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة « dmc»، مساء الثلاثاء: «إحنا دلوقتي بنبدأ ندرب ونعلم لأن الناس دي وظائفهم هتبقى أرقى من فكرة إن هو ينزل يلف على الشقق، دي ناس هيبقى عندها بعد كدا تحليل اقتصادي وتحليل مخاطر».

وأشار إلى تولي شركات بالقطاع الخاص مسئولية إعداد تطبيق «الضرائب العقارية المصرية»، مضيفًا أن القيمة المضافة تنتج عن إعادة هندسة وتطوير الإجراءات قبل ميكنتها، وليس بمجرد استخدام التطبيق.

واستشهد بالتطور الذي شهده إقرار الضرائب العقارية والمكون من نحو 8 حقول حاليًا، مقارنة بـ5 صفحات ورقية سابقًا، معلقًا: «الأول كان لازم تخلي إجراءاتك مرنة وسلسلة ومعاد هندستها بما يتلائم مع إنها تركب جوا المكنة علشان تشتغل».

ورد على التساؤلات حول هل يتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة في ظل الاهتمام الرئاسي واهتمام أحمد كوجك وزير المالية به، قائلًا إن «الذكاء الاصطناعي هو أحد الأدوات التي تُستخدم عند الحاجة لها» ومضيفًا: «استخدامه يجب أن يكون عند الحاجة وليس لغرض إنك تقول أنا استخدمت ذكاء اصطناعي».

ونوّه إلى إمكانية استخدامه في تحليل البيانات ورصد التناقضات، وإدارة المخاطر، وتصحيح الأخطاء، وغيرها.