قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنهم يعملون على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح الخضروات والفاكهة، وعلى رأسها الطماطم، لزيادة الإتاحة أمام المواطنين ومواجهة أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف "النجيب" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن الإنتاج متوفر، وتدني الإنتاجية لا يشمل جميع المحافظات، موضحًا أن هناك زراعات متطورة في مناطق مختلفة، فضلًا عن تعدد المواسم الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه لا توجد مشكلة في الوقت الحالي أو الشهر المقبل فيما يتعلق بتوافر الخضروات والفاكهة، مطمئنًا المواطنين بأنه لا داعي للقلق.

وأشار إلى أن مصر من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للخضروات والفاكهة على مستوى الدول العربية، متوقعًا عدم ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة المنافذ وتتابع المواسم الإنتاجية.