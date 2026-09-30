عارفة عبد الرسول: لم أتوقع حجم ردود الأفعال حول دوري بمسلسل ما لم يحك عن بني مزار

وصفت الفنانة عارفة عبدالرسول، شخصية «رئيفة»، التي قدّمتها في مسلسل «ما لم يحك عن بني مزار»، ضمن سلسلة «القصة الكاملة»، بأنها «حكّاءة وشوافة».

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، إنها رأت سيدات بشخصيات مشابهة لـ«رئيفة»، نظرًا لنشأتها في حي شعبي، ولأن جدّها الذي كانت شديدة التعلق به، كان «نائب السادة العزمية الصوفية» بالإسكندرية.

وأضافت أنها حاولت تقديم الشخصية دون مبالغة، وبعيدًا عن الانفعالات وردود الأفعال المفاجئة، لتظهر بهدوء وتحكي ببساطة، مشيرة إلى كثرة التدريبات التي أجرتها مع المخرج أحمد نادر جلال مخرج المسلسل، لتقديم هذه الشخصية.

ونوهت إلى أنها لم تتوقع حجم ردود الأفعال حول هذه الشخصية، موضحة أنها أُضيفت للعمل وليست مستندة إلى شخصية حقيقية مرتبطة بالقضية، بهدف الإشارة إلى تعدد الروايات حول واقعة بني مزار.

استعرضت بعض الرويات حول هذه الواقعة، وتتضمن: ارتباطها بالسحر، أو التنقيب عن الآثار، أو الثأر، أو تجارة الأعضاء، وهو ما استبعدته عبدالرسول، بجانب الاتهامات التي وجّهت لأحد المشتبه بهم والذي تمت تبرأته من التهمة.

ورأت عبدالرسول، أن المجرم في قضية بني مزار، كانت مجموعة وليس فردًا، نظرًا لتعدد الأسلحة المستخدمة في قتل الضحايا، بجانب الحمام، معلقة: «صعب أوي واحد يعمل كل دا في ساعتين».

ورجّحت عبدالرسول، ارتباط هذه الجريمة بالآثار، قائلة: «أنا لما بفكر في القضية بلاقيها أكثر من فرد عمل الحكاية دي، وأميل لأن هي ممكن تكون آثار».



تتناول ثاني حكايات مسلسل «القصة الكاملة دراما» جريمة بني مزار، التي أثارت اهتمام الرأي العام المصري عام 2005، وذلك من خلال ثلاث حلقات حملت عنوان «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، وأُتيحت للعرض على منصة «شاهد».

وتدور أحداث الجريمة في عزبة شمس الدين التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، حيث عُثر فجر 29 ديسمبر 2005 على 10 ضحايا من ثلاث عائلات داخل ثلاثة منازل متجاورة.

وتعيد الحلقات تقديم وقائع القضية من منظور درامي، مستعرضة ملابساتها والروايات المرتبطة بها، في محاولة لإعادة طرح تفاصيل الجريمة التي ظلت موضع تساؤلات منذ وقوعها.

والعمل من بطولة: أحمد عبد الوهاب، ومراد مكرم، وميشيل ميلاد بيشاي، وأحمد عبد الحميد، وصفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول.