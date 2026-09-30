مساعد وزير المالية: نتوسع بمنافذ الدعم الفني لتقديم إقرارات الضرائب العقارية

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تُقدم خدمات الدعم الفني للمواطنين، من خلال 360 مأمورية على مستوى الجمهورية، وعبر الأكشاك التابعة لها داخل النوادي.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة « dmc»، مساء الثلاثاء، أن الأحياء وأجهزة المدن توفر هذه الخدمات أيضًا، ومشيرًا إلى تنسيقهم مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتوفير أماكن لتقديم للدعم الفني داخلها.

وأوضح أن مهمة موظفي الدعم الفني هي مساعدة المواطنين على تقديم إقرارات الضرائب العقارية، لافتًا إلى افتتاحهم لفرعين في مول «سيتي ستارز» بالقاهرة، وإلى المقرات الموجودة داخل المقرات الإدارية للكومباوندات، وغيرها.

وقرر أحمد كجوك وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وكذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية، والإعفاء من مقابل التأخير 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.