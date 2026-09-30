قال وفائي مكادي، عمدة قرية السرارية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، إنه وجّه الشكر للرئيس السيسي الثلاثاء، على دعوته لبعض العمد والمشايخ للمشاركة في الاجتماع الرئاسي.

وروى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، تجربة القرية في التعامل مع الشائعات التي بدأت بالانتشار منذ نحو 5 أشهر، وذلك باتخاذ عدّة إجراءات، شملت إقامة مسابقة للقرآن الكريم.

ولفت إلى مشاركة نحو 1300 فرد بمسابقة القرآن الكريم، كرّم منهم 130 في حفل لتوزيع الجوائز بحضور مدير أوقاف المنيا، ومدير أوقاف سمالوط، ومطرانها، معلقًا:«حسينا إن البلد فعلا نسيج واحد».

وأضاف أن شباب القرية، رحّبوا بهذا التوجه، وساهموا في حصر أعداد اليتامى، والأسر الأولى بالرعاية وبدون عائل، ووزعت عليهم التبرعات والمساعدات الغذائية التي يتم تلقيها، معلقًا:«مش بعمل حاجة لوحدي ولا بدفع حاجة لوحدي، كل البلد مساهمة فيها».



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها مسؤولية جماعية، مشددًا على أهمية تماسك الجبهة الداخلية، وحسن استغلال موارد الدولة، وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وتأمينها في مواجهة التحديات التي تتعرض لها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس، اليوم، بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والوزراء والمحافظين، وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، إلى جانب عدد من العمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من العمد والمشايخ من قرى ونجوع بمختلف المحافظات، في إطار الاستماع إلى رؤى القيادات المحلية بشأن احتياجات المواطنين وسبل التعامل مع التحديات على مستوى القرى.

وعرض عمدة قرية السرارية بمركز سمالوط في محافظة المنيا عددًا من المبادرات التي جرى تنفيذها داخل القرية، من بينها دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وحصر الأطفال الأيتام لتوفير الرعاية اللازمة لهم، وتنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم، إلى جانب جهود مواجهة زواج القاصرات.

وأكد العمدة أن لجنة من المثقفين في القرية تعمل على التعامل مع الشائعات والرد عليها، معتبرًا أن تحسين الواقع من خلال العمل الجاد يمثل وسيلة مهمة لتعزيز ثقة المواطنين.

وأشاد الرئيس بهذه التجربة، معتبرًا إياها نموذجًا إيجابيًا يمكن الاستفادة منه في العمل المجتمعي على مستوى القرى.