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علق المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي على ما تداولته وسائل إعلام عبرية بشأن مخاوف من تعرض طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي»، كانت متجهة من الإمارات إلى إسرائيل، لعملية اختطاف.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، صباح الأربعاء، قال المتحدث إن «الحادث المتعلق بطائرة فلاي دبي ليس عملية اختطاف».

وفي السياق ذاته، أفادت الصحيفة بأن رئيس الأركان عقد اجتماعًا لتقييم الوضع مع قائد القوات الجوية، ورئيس قيادة الدفاع الجوي، ورئيس مديرية الاستخبارات، وقادة آخرين.

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» فعّلت رمز الطوارئ وأرسلت إشارة استغاثة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الطائرة تحمل على متنها نحو 150 إسرائيليًا.

وبحسب المعلومات المتداولة، جرى استدعاء طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بعد ورود شكوك بشأن اختطاف الطائرة، التي غيرت مسارها مجددًا بعدما دخلت الأجواء السعودية.

ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس مشاورات أمنية طارئة مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن طائرة «فلاي دبي».

من جانبها، كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن الحديث يدور عن شجار بين الطيارين أدى إلى تفعيل رمز الطوارئ عن طريق الخطأ.

وهبطت الطائرة في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي، بالقرب من مدينة تبوك شمال المملكة العربية السعودية.