يتابع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن، المباراة التي ستجمع بين منتخبي إريتريا وجنوب أفريقيا مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويتطلع إريتريا لتحقيق الفوز الأول بعد التعادل مع منتخب كينيا في الجولة الأولى بهدف لمثله، أما منتخب جنوب أفريقيا فيرغب بقيادة بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما انتصر في الجولة الأولى على غينيا بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني مع جنوب أفريقيا مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، في مباراة ستقام في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ليختتم الفراعنة المعسكر استعدادًا لأمم أفريقيا 2027.

ومن أفريقيا للقارة الآسيوية، يستعد المنتخب البحريني لمواجهة نظيره اليمني في مباراة ستقام في الثامنة والنصف مساءً في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية، وفي نفس الجولة يلتقي منتخب الإمارات مع قطر ضمن مباريات المجموعة الثانية.