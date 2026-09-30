ترامب يوقع مرسوما لاستبدال مصطلح الذكاء الاصطناعي بـ الذكاء الفائق

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما رئاسيا ينص على استخدام مصطلح "الذكاء الفائق" (SI) بدلا من "الذكاء الاصطناعي" (AI).

ووفق بيان البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، يُلزم المرسوم جميع الوزارات والوكالات باستخدام مصطلح "الذكاء الفائق" في المراسلات الرسمية والبيانات العامة والوثائق السياسية وجميع الأوراق والمستندات غير ذات الصفة القانونية.

كما يوجه المرسوم مستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا بإعداد تعريف لـ"الذكاء الفائق" يعكس الوضع الراهن لهذه التكنولوجيا.

من جهة أخرى، نشر ترامب عبر حسابه في منصة "تروث سوشيال" المرسوم الذي وقعه مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا.

وحضر التوقيع كل من الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، سوندار بيتشاي، والرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، ورئيس شركة أوبن إيه آي، غريغ بروكمان.

وشارك كذلك الرئيس التنفيذي لشركة إكس إيه آي، إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ.