نورشيلاند يكشف خطة الاحتفاظ بإبراهيم عادل

تحدث فليمنج بيدرسن، المدير الرياضي لنادي نورشيلاند الدنماركي، عن تطور مستوى الدولي المصري إبراهيم عادل، كاشفًا خطة النادي بشأن مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال بيدرسن في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «هدف اليوم بالنسبة لإبراهيم عادل هو العودة من جديد إلى منتخب مصر، ومع مشاركته في 8 مباريات أساسيًا مع نورشيلاند، ومساهمته في 4 أهداف، أعتقد أن هذه الحصيلة ليست سيئة».

وأضاف: «بالتأكيد إبراهيم عادل اعتاد الآن على طريقة لعب كرة القدم في الدنمارك، وأصبح معتادًا على ثقافة البلد، وبالتالي يتطور مستواه يومًا بعد يوم، وكلما لعب أكثر، استقام مستواه وتعود أكثر على الأجواء».

وعن تأقلم اللاعب مع الحياة في الدنمارك، أوضح المدير الرياضي لنورشيلاند: «إبراهيم عادل اكتسب الكثير خلال الفترة الماضية، فهو شخص منفتح في تفكيره، وبالتالي علاقته جيدة مع جميع زملائه في الفريق والجهاز الفني، كما أنه شخص منفتح ولديه حب للمعرفة».

وتطرق بيدرسن إلى موقف نورشيلاند من العروض المحتملة لضم إبراهيم عادل، في ظل الأنباء التي ربطت اللاعب بالعودة إلى السوق العربية، قائلًا: «الخطة لدى النادي مع إبراهيم عادل هي الاحتفاظ به لعدة سنوات، فهو يمتلك عقدًا طويلًا مع النادي».

واختتم: «بعد ذلك، نرغب في بيعه إلى أندية كبرى في أوروبا، وأندية من أفضل خمس دوريات في القارة، لأن إبراهيم عادل لديه قدرات قوية تؤهله للاحتراف في مثل هذه الدوريات المتقدمة».