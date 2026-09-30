أوكون يودع هاس بنهاية الموسم ويتمسك بحلمه في فورمولا 1

أعلن السائق الفرنسي إستيبان أوكون اليوم الأربعاء أنه سيغادر فريق هاس بنهاية الموسم، لكنه شدد على ​أن رحلته في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ‌لم تنته بعد.

وانضم أوكون، البالغ من العمر 30 عاما، إلى الفريق الأمريكي قادما من ألبين في 2025، ويحتل حاليا المركز السادس عشر في ترتيب السائقين، ​بفارق 13 نقطة خلف زميله البريطاني أوليفر بيرمان، بينما يحتل ​هاس المركز السابع بين 11 فريقا في بطولة الصانعين.

وقال ⁠أوكون عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "ستصل رحلتي مع هاس ​إلى نهايتها بنهاية موسم 2026. أرحل عن هذا المشروع مرفوع الرأس ​وفخورا بما حققته، رغم الظروف التي لم تكن سهلة دائما لأسباب متعددة خرجت عن إرادتي".

وأضاف "لا تزال أمامنا عدة سباقات هذا الموسم، وكعادتي سأبذل كل ما أملك ​خلف عجلة القيادة من أجل نفسي ومن أجل الفريق. ما ​زالت لدي الرغبة والشغف، وبالتأكيد هذه ليست نهاية مسيرتي في فورمولا 1".

وأكد هاس ‌رحيل ⁠أوكون في بيان منفصل، موجها الشكر للسائق الفرنسي على مساهمته مع الفريق.

ويمتلك هاس عدة خيارات لتعويض رحيل أوكون، ويأتي البرازيلي رافائيل كامارا، المدعوم من فيراري، في مقدمة المرشحين لشغل المقعد الشاغر.

ويعتمد هاس على ​محركات فيراري، كما ​يرتبط بعلاقات تعاون ⁠فني وثيقة مع تويوتا.

أما مستقبل أوكون، فلا يزال غامضا، إذ لم يحسم كل من ريسنج بولز ​التابع لرد بول وكاديلاك، الوافد الجديد إلى البطولة، تشكيلتيهما ​لموسم ⁠2027، رغم أن كلا الفريقين يملكان خيارات أخرى، من بينها الإبقاء على سائقيهما الحاليين.

وقد يجد الفرنسي، الفائز بسباق جائزة المجر الكبرى عام 2021 ⁠مع ​ألبين، نفسه في دور السائق الاحتياطي أو ​سائق التجارب، وهو الدور الذي شغله مع مرسيدس في 2019 بعد فقدانه مقعده في ​فورس إنديا، المعروف حاليا باسم أستون مارتن.