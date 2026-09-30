 وزير الإعلام الباكستاني: لن نسمح للهند باستخدام المياه كسلاح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الإعلام الباكستاني: لن نسمح للهند باستخدام المياه كسلاح

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2026 - 3:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2026 - 3:33 م

ذكر وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار اليوم الأربعاء أن باكستان لن تسمح للهند بـ"استخدام المياه كسلاح"، مؤكدا أن "معاهدة مياه السند" لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها أو تعليقها مؤقتا من جانب واحد.

وفي حديثه في ندوة في معهد الدراسات الإستراتيجية في إسلام آباد، قال تارار إن المعاهدة هي أداة قانونية تحدد البنود والشروط التي اتفقت عليها الأطراف الموقعة وهي قابلة للنفاذ وملزمة قانونا للطرفين، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأربعاء.

وفي إشارة إلى نهج الهند نحو المعاهدة، قال تارار إن ظروفها تدهورت لدرجة أنها أصبحت "تدل على جهل قانوني وربما إفلاس أخلاقي".

وأضاف "لا يمكن لتلك المعاهدة تعديلها أو إلغاؤها أو تعليقها مؤقتا من جانب واحد".

وتابع تارار أنه حتى حال نشوب نزاع، يجب أن يلتزم الطرفان ببنود وشروط المعاهدة.

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