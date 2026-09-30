شهيد وإصابات في قصف للاحتلال بمواصي خانيونس

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، جراء استهداف إسرائيلي أمام مسجد الأوقاف في منطقة المواصي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب»، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين أثناء تواجدهم في محيط المسجد، مما أسفر عن ارتقاء شهيد وسقوط عدد من الجرحى جرى نقلهم مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في قطاع غزة، وكان آخرها مجزرة في حي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال حافلة مواصلات عامة، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة 15 آخرين.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة هو استكمال لفصول حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، والتي آخرها المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال ظهر اليوم غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى عمليات القصف المتواصلة والتي تستهدف جميع أنحاء القطاع.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، أن استمرار عمليات الاغتيال وإطلاق النار والقصف واستهداف المدنيين تمثل تطورًا بالغ الخطورة، وتقوّض فرص تنفيذ الاتفاق، محملًا الاحتلال وقادته كامل المسئولية عن تداعياته.

ودعت الوسطاء والدول الضامنة، والإدارة الأمريكية، إلى تحمّل مسئولياتهم، والانتقال من متابعة الخروقات إلى اتخاذ خطوات فعلية تضمن وقفها، وإلزام الاحتلال باحترام التفاهمات القائمة.