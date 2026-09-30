حادث طائرة فلاي دبي يرفع أسهم شركات الطيران الإسرائيلية

سجلت أسهم شركتي الطيران الإسرائيليتين «إلعال» و«يسرائير» ارتفاعًا ملحوظًا في بورصة تل أبيب، الأربعاء، بالتزامن مع حادثة رحلة «فلاي دبي» المتجهة من دبي إلى تل أبيب، والتي انتهت بهبوط الطائرة في السعودية بعد شجار بين أفراد طاقم القيادة.

وبحسب موقع «I24 NEWS» العبري، ارتفع سهم شركة «إلعال» بنسبة 7.93%، ليصل سعره إلى نحو 1850 شيكلًا، بينما صعد سهم «يسرائير» بنسبة 8.8%، مسجلًا نحو 157 شيكلًا.

وتُعزى الارتفاعات، بحسب التقديرات المتداولة في السوق، إلى توقعات بأن تؤدي التطورات الأخيرة إلى استئناف شركات الطيران الإسرائيلية رحلاتها إلى الإمارات بصورة كاملة.

وقال مسئول إسرائيلي اليوم الأربعاء إن طائرة كانت متجهة من الإمارات إلى إسرائيل حولت مسارها إلى السعودية بعد أن أرسلت إشارات طوارئ إثر شجار بين الطيارين.

وأشار موقع تتبع الرحلات «فلايت رادار 24» إلى أن رحلة فلاي دبي «إف.زد 1073» المتجهة من دبي إلى تل أبيب حولت مسارها فوق المجال الجوي الأردني باتجاه السعودية، وأرسلت إشارة طوارئ عامة قبل أن ترسل إشارة طوارئ أخرى تشير إلى احتمال تعرضها لتهديد بعد عدة دقائق.

وذكر الموقع أن الطائرة بوينج 737، والتي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 150 راكبا إسرائيليا كانوا على متنها، أرسلت بعد ذلك مجددا إشارة الطوارئ العامة قبل أن تهبط في مطار تبوك شمال غرب السعودية.

وأدت إشارات الطوارئ إلى استنفار أمني على نطاق واسع في إسرائيل، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع السعودية حيث هبطت الطائرة.

وفي وقت لاحق، قال مسئولان إسرائيليان ومصدر مطلع إن السلطات الإسرائيلية تشتبه في أن الحادث الذي وقع على متن رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» كانت متجهة إلى تل أبيب ربما كان محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي، حسبما نقلت شبكة «CNN».

وأوضح أحد المسئولين أن المعلومات التي جمعتها السلطات الإسرائيلية تشير إلى أن مساعد الطيار حاول طعن قائد الطائرة، فيما ساعد راكب إسرائيلي في السيطرة عليه.

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألغى جدول أعماله لعقد مشاورات مع كبار المسئولين الأمنيين بشأن الحادث.

وقالت راكبة كانت على متن الرحلة، عرّفت نفسها باسم «ميريام» فقط، لقناة «آي 24» الإسرائيلية، إن أحد الطيارين تعرض للطعن، وإن الركاب مروا بلحظات خشوا خلالها على حياتهم.

وأضافت: «سمعنا صرخات، ثم فُتح باب قمرة القيادة ورأينا كمية هائلة من الدماء»، مشيرة إلى أن أحد الطيارين كان مصابًا ويتلقى الإسعافات الأولية، من دون أن يتضح لها من قام بطعنه.

ووصفت الراكبة الوضع داخل الطائرة بأنه «خارج تمامًا عن السيطرة»، مضيفة أن الركاب اعتقدوا في لحظات أنهم «لن يخرجوا أحياء».