كوريا الجنوبية تهزم الصين وتتأهل لنهائي دورة الألعاب الآسيوية

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى نهائي دورة الألعاب الآسيوية، بعد الفوز على نظيره الصيني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين صباح اليوم، الأربعاء، لحساب منافسات الدور نصف النهائي.

افتتح منتخب الصين التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق وانج يودونج، فيما أدرك منتخب كوريا الجنوبية التعادل في الدقيقة 33 عبر لي يونج جون بضربة رأس بعد ركنية متقنة، وخطف باي جون هو هدف الفوز للمنتخب الكوري في الدقيقة 83.

وبات المنتخب الكوري الجنوبي على بعد خطوة واحدة من إحراز الميدالية الذهبية الرابعة على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق، إذ ينتظر في النهائي المقرر يوم السبت الفائز من مواجهة اليابان وأوزبكستان في مباراة قبل النهائي الأخرى.

وتحمل الميدالية الذهبية ​أهمية مضاعفة للاعبي كوريا الجنوبية، إذ تتيح لهم الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية المقررة ⁠على الرجال في البلاد.