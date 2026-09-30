 كوريا الجنوبية تهزم الصين وتتأهل لنهائي دورة الألعاب الآسيوية - بوابة الشروق
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 2:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إذا كان القرار بيدك بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر.. ماذا تختار؟
النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تهزم الصين وتتأهل لنهائي دورة الألعاب الآسيوية

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2026 - 2:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2026 - 2:33 م

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى نهائي دورة الألعاب الآسيوية، بعد الفوز على نظيره الصيني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين صباح اليوم، الأربعاء، لحساب منافسات الدور نصف النهائي.

افتتح منتخب الصين التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق وانج يودونج، فيما أدرك منتخب كوريا الجنوبية التعادل في الدقيقة 33 عبر لي يونج جون بضربة رأس بعد ركنية متقنة، وخطف باي جون هو هدف الفوز للمنتخب الكوري في الدقيقة 83.

وبات المنتخب الكوري الجنوبي على بعد خطوة واحدة من إحراز الميدالية الذهبية الرابعة على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق، إذ ينتظر في النهائي المقرر يوم السبت الفائز من مواجهة اليابان وأوزبكستان في مباراة قبل النهائي الأخرى.

وتحمل الميدالية الذهبية ​أهمية مضاعفة للاعبي كوريا الجنوبية، إذ تتيح لهم الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية المقررة ⁠على الرجال في البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك