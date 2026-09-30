ريال مدريد يعلن خضوع راؤول أسينسيو لجراحة

أعلن نادي ريال مدريد خضوع مدافعه راؤول أسينسيو لعملية جراحية، غدًا، بعد تعرضه لكسر إجهادي في عظمة الساق اليمنى.

وقال ريال مدريد في بيان طبي رسمي: «سيخضع لاعبنا راؤول أسينسيو غدًا لتدخل جراحي بسبب تعرضه لكسر إجهادي في عظمة قصبة الساق اليمنى».

ولم يكشف النادي الإسباني حتى الآن عن مدة غياب أسينسيو، على أن تتحدد فترة التعافي بعد خضوع اللاعب للجراحة وتقييم حالته الطبية.

وقد تمتد فترة غياب راؤول أسينسيو إلى ما بين شهرين و3 أشهر بعد خضوعه للعملية الجراحية، ما قد يؤجل عودته إلى الملاعب حتى بداية العام المقبل، وفقًا لمدى استجابته للعلاج وبرنامج التأهيل.

وتأتي إصابة أسينسيو في توقيت صعب بالنسبة إلى ريال مدريد، الذي يعاني من نقص في الخيارات الدفاعية، خاصة مع الإصابات والإيقافات التي تؤثر على حسابات جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، في الخط الخلفي.

وكان أسينسيو قد غاب عن انطلاقة الموسم بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيمن تعرض لها خلال فترة الإعداد، قبل أن يتعافى ويعود إلى قائمة الفريق، لكنه لم يحصل حتى الآن على فرصة المشاركة في المباريات.

وتزيد الإصابة الجديدة من تعقيد موقف المدافع الشاب داخل ريال مدريد، بعدما كان مستقبله محل نقاش خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل عدم دخوله ضمن الخيارات الأساسية لمورينيو، إلى جانب رغبة النادي في إعادة ترتيب عناصر الخط الدفاعي.