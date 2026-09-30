إيرين سعيد تطالب برحيل حكومة مدبولي بعد إعلان عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية

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طالبت النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بضرورة رحيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلة: فلتبقى حقوق المصريين مصانة ولترحل الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

واستنكرت عضو مجلس النواب، ما أعلنته الحكومة من عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: "الحكومة لسه فاكرة تقول إنها مش جاهزة قبل التطبيق بيوم واحد".

وذكرت النائبة، أن مضابط اللجان والجلسات أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أعلنت الحكومة جاهزيتها للتطبيق.

وانتقدت عضو مجلس النواب، ما وصفته "فشل الحكومة" في تطبيق دستور مصر الثاني، وما يتضمنه من حقوق للمتهمين، ولاسيما وضع بدائل للحبس الاحتياطي.