ارتفاع حصيلة استهداف الاحتلال لمركبة في غزة إلى 6 شهداء و15 مصابا

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن حصيلة ضحايا استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، ارتفعت إلى 6 شهداء، و15 مصابًا.



وأشار مجمع الشفاء الطبي إلى وصول 6 شهداء وعدد من المصابين إثر القصف الذي استهدف سيارة في قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية باستشهاد 13 فلسطينيًا وإصابة 42 آخرين جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ أمس الثلاثاء.



وبلغت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، 1,431، فيما بلغ عدد الإصابات 5,026، إضافة إلى انتشال جثامين 834 شهيدًا.



وشن طيران الاحتلال غارة في محيط مجلس الوزراء بمنطقة تل الهوى، غرب مدينة غزة، في إطار التصعيد المتواصل في المنطقة، وفقًا لوكالة «شهاب»



وفي وسط قطاع غزة، أصيبت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في القدم، جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال في منطقة الجعفراوي، شرقي دير البلح.



كما أصيب مواطنان بجروح خطيرة جراء إطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال في منطقة أبو العجين، جنوب شرقي دير البلح، فيما واصلت الآليات الإسرائيلية إطلاق النار في عدد من المناطق الشرقية للقطاع.



وفي شمال قطاع غزة، شن طيران الاحتلال غارة جوية على بيت لاهيا شمال غربي القطاع، وسط استمرار التحليق والاستهداف الإسرائيلي في مناطق متفرقة.

وفي جنوب القطاع، أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة في محيط بركس بريص قرب صالة دريم بالاس، غرب مدينة خان يونس.

كما شهدت مناطق شرق مدينة غزة قصفًا وإطلاق نار، حيث شنت طائرات الاحتلال غارة على حي التفاح شرقي المدينة، وأخرى على حي الشجاعية، استهدفت خلالها مباني سكنية داخل «الخط الأصفر» في شارع بغداد.

أما في رفح، فنفذت قوات الاحتلال عمليات نسف داخل المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية غربي المدينة.

وتأتي هذه الاعتداءات في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع استمرار القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار واستهداف المواطنين وعمليات النسف في عدد من المناطق، بما يبقي سكان القطاع أمام خطر متواصل رغم سريان الهدنة.