يديعوت أحرنوت: رحلة أخرى متجهة من دبي إلى تل أبيب تعود أدراجها في منتصف الطريق

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن إحدى الرحلات الجوية المتجهة من دبي إلى تل أبيب، عادت أدراجها إلى الإمارات العربية المتحدة بعدما قطعت نصف مسارها تقريبًا، وذلك إثر تعرضها لخلل فني.

أضافت الصحيفة، أن رحلة أخرى تابعة لشركة «فلاي دبي»، وتحمل الرقم «Fz1081 »، كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، عادت أدراجها إلى دبي، فيما لم يتضح سبب العودة حتى الآن.



وتأتي هذه الواقعة بعدما أطلقت طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» كانت في طريقها من دبي إلى مطار بن جوريون قرب تل أبيب، صباح الأربعاء، رمزي طوارئ أثناء تحليقها فوق الأجواء الأردنية، قبل أن تغيّر مسارها وتهبط في السعودية، في واقعة أثارت مخاوف أولية من احتمال تعرضها للاختطاف.



وبحسب التقديرات الأمنية الأولية، فإن إطلاق رموز الطوارئ لم يكن مرتبطًا بمحاولة اختطاف، وإنما يرجح أن يكون سببه مشادة وقعت بين أفراد طاقم القيادة، ولا تزال السلطات تتحقق من ملابسات الواقعة وتفاصيلها.



وعلى خلفية الحادث، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسئولون كبار في المنظومة الأمنية مشاورات بشأن الواقعة، وفق ما أورده موقع «I24 NEWS».



وقال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير، أجرى تقييمًا للحادث بمشاركة عدد من كبار الضباط، بينهم قائد سلاح الجو، ورئيس مديرية العمليات، ورئيس مديرية الاستخبارات.