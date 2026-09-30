مطار تبوك: إصابة كابتن طائرة «فلاي دبي» والطيار المساعد ونقلهما إلى المستشفى

قال مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمدينة تبوك إن مركز المراقبة الجوية تلقى نداء استغاثة من الرحلة رقم (FZ1073) التابعة لشركة طيران «فلاي دبي»، للقيام بهبوط اضطراري في المطار، وذلك في تمام الساعة 8:44 صباحًا بالتوقيت المحلي من اليوم الأربعاء.

وأشار في بيان، إلى إعلان حالة الطوارئ في المطار والتأهب لتقديم المساعدة للطائرة، مؤكدًا أن الطائرة هبطت بسلام بالمطار في تمام الساعة 9:45 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ونوه بـ«إصابة كل من كابتن الطائرة والطيار المساعد، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة»، مؤكدًا تقديم الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين، والتنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة.

وأكد المطار التزامه بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة الجوية والركاب وأطقم الضيافة.

وأشار إلى أن العمل جار على استكمال التحقيقات اللازمة من قبل الجهات المختصة.

ولا تزال السلطات الإسرائيلية تتحقق من ملابسات الحادث الذي تعرضت له طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» خلال رحلتها من دبي إلى مطار بن جوريون، بعدما اضطرت إلى تغيير مسارها والهبوط في مدينة تبوك السعودية، عقب شجار اندلع بين طيارَي الطائرة.

وفي حين أكدت شركة «فلاي دبي» أن الواقعة نجمت عن خلاف بين الطيارين، أفادت تقديرات أولية نقلها مسئولون كبار في قطاع الطيران الإسرائيلي بأن التحقيقات لا تستبعد فرضيات أمنية أخرى، بحسب ما نشره موقع «I24 NEWS».

فرضيات بشأن ما حدث داخل قمرة القيادة

وبحسب المسئولين الإسرائيليين، تدور إحدى الفرضيات حول محاولة أحد الطيارين التسبب في تحطم الطائرة، قبل أن يتمكن الطيار الآخر من منعه بمساعدة عدد من الركاب.

وتبحث التحقيقات أيضًا فرضية أخرى مفادها أن الطيار ربما حاول الانتحار عبر التسبب في إسقاط الطائرة، وأن الطيار الآخر تدخل لإحباط المحاولة.

ولا تزال هذه الفرضيات قيد الفحص، ولم تُعلن السلطات الإسرائيلية نتائج نهائية تثبت أيًا منها.

راكب يتدخل لفض الشجار

وأظهرت صور التقطت داخل الطائرة أحد الركاب وهو يتدخل للفصل بين الطيارين خلال الشجار الذي وقع داخل قمرة القيادة، فيما بدا قميصه ملطخًا بالدماء.

وكانت الطائرة، التي تشغّل الرحلة «إف زد 1073» من دبي إلى مطار بن جوريون، قد أرسلت إشارات طوارئ خلال تحليقها، ما أثار في وقت سابق مخاوف من احتمال تعرضها لمحاولة اختطاف.