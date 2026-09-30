الدفاع المدني الإيراني يرفع الجاهزية في 46 منشأة تحسبا لاستهداف البنية التحتية

أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، العميد غلام رضا جلالي، رفع جاهزية نحو 46 جهة ومنشأة تشغيلية في البلاد، تحسبًا لاحتمال استهداف البنية التحتية.

وبحسب ما نشرته وكالة «دفاع برس»، اليوم الأربعاء، شدد جلالي، على ضرورة امتلاك كل جهة خططًا واضحة للاستجابة للأضرار وإصلاحها واستعادة الخدمات إلى طبيعتها.

وأوضح رئيس منظمة الدفاع المدني أن الخطط المطلوبة لا تقتصر على مواجهة الأضرار، بل تشمل الحفاظ على الوظائف الأساسية واستمرارية الأنشطة وتأمين مستلزمات التشغيل، بما يضمن قدرة المؤسسات على مواصلة تقديم خدماتها في حال تعرض بنيتها التحتية لهجوم.

وأكد ضرورة أن تكون لدى كل جهة آليات محددة للتعامل مع الأضرار، وإعادة تشغيل منشآتها، والحفاظ على الخدمات الأساسية خلال الظروف الاستثنائية.

وتشمل البنية التحتية المستهدفة بخطط الجاهزية الإيرانية عددًا من المنشآت الحيوية، من بينها: المصافي، ومحطات توليد الكهرباء، ومحطات معالجة المياه، إضافة إلى الموانئ والجسور والطرق والمطارات وشركات الطيران، بحسب جلالي.