قاض أمريكي يقضي بإمكانية ترحيل خطيب مسجد ويسكونسن المدافع عن حقوق الفلسطينيين

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قال قاض أمريكي إنه يمكن ترحيل خطيب أكبر مسجد في ولاية ويسكونس، الذي دافع عن حقوق الفلسطينيين، على أسس تتعلق بالسياسة الخارجية.

وكان ضباط إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية احتجزوا الإمام صلاح صرصور في ميلووكي في شهر مارس الماضي.

وأمر قاض فيدرالي بالإفراج عن صرصور، في شهر يونيو، مشيراً إلى أنه أثار ادعاءً "جوهرياً" مفاده أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستهدفه بسبب انتقاده لإسرائيل ودفاعه عن حقوق الفلسطينيين.

وقال صرصور في بيان إن الحكم كان "مخيباً للآمال بشدة"، مضيفا أنه يعتزم الاستئناف ضده.

وتابع: "سوف أواصل الكفاح للدفاع عن الحق في حرية التعبير والبقاء في البلد الذي اعتبرته وطناً لي لأكثر من ثلاثة عقود".

وتقول الحكومة الأمريكية إن إدانة صرصور القديمة بالإرهاب في إسرائيل تجعله يمثل تهديداً للأمن القومي في الولايات المتحدة، وتتهمه بالكذب بشأن ذلك في طلب حصوله على بطاقة الإقامة الدائمة (الجرين كارد).

ووافق قاضي الهجرة جايمي ساليناردي على ذلك، لكنه أسقط تهمة الكذب.