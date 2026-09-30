 بعثة منتخب مصر تصل مطار القاهرة بعد خماسية جنوب السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعثة منتخب مصر تصل مطار القاهرة بعد خماسية جنوب السودان

الشروق
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2026 - 6:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2026 - 6:48 م

وصلت بعثة منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وابراهيم حسن إلى القاهرة قادمة من جنوب السودان في رحلة استغرقت 5 ساعات، بعد مباراة الأمس التي فاز بها الفراعنة بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2027.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم عقب الوصول للقاهرة على أن ينتظموا في المعسكر ظهر غداً الخميس، استعدادا لودية جنوب أفريقيا المقررة التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ترأس بعثة منتخب مصر في جنوب السودان، خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.


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