 وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري

هايدي صبري
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2026 - 6:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2026 - 6:35 م

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء، هاجوس جبرهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري.

وتناول اللقاء التشديد على أهمية المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون الثنائي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد اهتمام مصر بدفع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، فضلا عن دعم مشاركة الشركات والقطاع الخاص المصري في المشروعات ذات الأولوية بالسوق الإريتري، لا سيما في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتجارة والثروة السمكية والدواء.

وأضاف الوزير أن مصر على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم الفني والتدريب في المجالات التي تحتاجها إريتريا في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما استعرض الوزير عبد العاطي، التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمنتدى العلمين أفريقيا المقرر عقده خلال الفترة ٢-٤ أكتوبر، وما يوفره من منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وربط الحكومات ومجتمعات الأعمال والمؤسسات المالية في القارة الأفريقية.

وأكد الجانبان الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

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