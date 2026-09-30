محافظ البحيرة: 58 مكتب بريد تعمل الجمعة والسبت لصرف المعاشات لتقليل التكدس

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم، وتوفير سبل الراحة للمواطنين، والحد من الزحام والتكدس أمام منافذ صرف المعاشات، مع توفير منافذ إضافية تسهم في تقليل فترات الانتظار، وتخفيف الضغط على مكاتب البريد.

وأعلنت محافظة البحيرة، بالتنسيق مع منطقة البريد، تشغيل 58 مكتب بريد بنطاق المحافظة خلال يومي الجمعة والسبت 2 و3 أكتوبر؛ لصرف المعاشات للمواطنين، بما يتيح منافذ إضافية أمام أصحاب المعاشات، ويسهم في توزيع أعداد المترددين والحد من الزحام خلال أيام العمل المعتادة.

مكاتب البريد التي ستعمل يوم السبت: "منفذ 2 – منشأة غربال – صلاح الدين – الطيرية بلد – كوم شريك – منفذ 1 – منية بني منصور – 19 لحوم – جناكليس – بطورس – مجمع بطورس – الخليلية – طيبة – مسكن إدفيـنا – أبو حمص فرعي – كفر مستناد – شبراخيت فرعي – دمشلي – البصيلي – ديبونو – منشأة أفلاقة – مجمع زاوية صقر – كوم الفرج – قراقص – سنهور – السوسي – أبو الشقاف – حوش عيسى فرعي – مجمع دفشو – البسلقون – الفاخورة – قرية المجد – سرنباي – عزب بسنتواي – إيتاي البارود فرعي – معنيا – إدكو فرعي – الدلنجات فرعي – الحجر المحروق – المسين – زاوية أبو شوشة – كوم زمران – النجاح – الخوالد – التوفيقية – كوم حمادة فرعي – واقد".

مكاتب البريد التي ستعمل يومي الجمعة والسبت: "أمليط – النخلة البحرية – أبو كباريه – الطود".

مكاتب البريد التي ستعمل يوم الجمعة: "الرحمانية – الحرية – شبرا الدمنهورية – زاوية صقر – خربتا – الكريون – كفر بولين".

وأكدت محافظة البحيرة، استمرار التنسيق مع منطقة بريد البحيرة لضمان انتظام العمل بالمكاتب المحددة خلال يومي الجمعة والسبت، وتقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين بصورة ميسرة، بما يسهم في الحد من الزحام وتحقيق أفضل مستوى ممكن من الخدمة.