هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلات نفط لإطلاق نار مجددا في مضيق هرمز

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ومقرها لندن، اليوم الأربعاء، بتعرض ثلاث ناقلات نفط لإطلاق نار في مضيق هرمز.

وأوضحت الهيئة البريطانية، في تقارير منفصلة، أن الناقلات تعرضت لإطلاق نار بمقذوفات مجهولة.

وتردد أن الحوادث وقعت أمس الثلاثاء.

ورغم أن إيران لم تعلن في البداية مسئوليتها عن الهجومين، قال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم، إن "مواجهات عسكرية تحدث في مضيق هرمز كل 24 ساعة، لكن أمريكا لم تعد ترد منذ فترة".

واستؤنفت مؤخرا الهجمات المتكررة في مضيق هرمز، الذي يُعد شريانا حيويا لتجارة الطاقة العالمية.

وفي صراعها مع الولايات المتحدة، عمدت إيران إلى عرقلة حركة الملاحة عبر المضيق – الذي يحظى بأهمية كبيرة للتجارة العالمية في النفط والغاز والأسمدة – من خلال تهديد السفن ومهاجمتها. وفي المقابل، هاجم الجيش الأمريكي سفنا مدنية إيرانية.