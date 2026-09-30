نتنياهو: حادث «فلاي دبي» أمني خطير وتوجيهات بالاستعداد لتهديدات محتملة

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادث طائرة «فلاي دبي» التي كانت في طريقها من دبي إلى إسرائيل بأنه «حادث أمني خطير للغاية».

وقال في كلمة، مساء الأربعاء، إن أحد الطيارين طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة، وفق ما خلصت إليه السلطات الإسرائيلية حتى الآن.

وأشار إلى أن الحادث وقع مع اقتراب الطائرة من الدخول إلى الأجواء الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن تدخل الركاب منع وقوع «كارثة كبرى»، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الطائرة هبطت بسلام في السعودية، وأن جميع الركاب بخير، فيما أشار إلى احتجاز الطيار المتهم بطعن زميله من جانب السلطات السعودية والتحقيق معه.

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية على اتصال مستمر بالجهات المختصة، بهدف ضمان سلامة الركاب الإسرائيليين، وتأمين عودتهم إلى تل أبيب.

وأعلن نتنياهو أنه أصدر تعليمات إلى الأجهزة الأمنية بالاستعداد لاحتمال وقوع تهديدات أخرى، مضيفًا أن تقييمات الوضع الأمني مستمرة، وأن السلطات ستعلن أي تطورات جديدة تباعًا.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تواصل فيه الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، وتحديد ما إذا كان ما جرى داخل قمرة القيادة محاولة متعمدة لإسقاط الطائرة، في ظل تضارب الفرضيات بشأن دوافع الطيار وما حدث خلال الرحلة.