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شن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحوّل منازل فلسطينية إلى ثكنات عسكرية.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن المداهمات تركزت في بلدات كفر زيباد وكفر جمال وكفر عبوش وكفر صور وجيوس بمنطقة الكفريات، وبلدة فرعون جنوبي المحافظة.

وداهمت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها قبل تحطيمها، وحولت عددا منها إلى ثكنات عسكرية بعد احتجاز سكانها.

ونصبت القوات الإسرائيلية خيمة وحاجزا عسكريا مؤقتا في منطقة طريق الواد بين فرعون وضاحية إرتاح جنوبي طولكرم، وأوقفت المركبات ودققت في هويات المواطنين ومنعتهم من المرور.

وفي شمالي المحافظة، اقتحمت القوات بلدات عتيل ودير الغصون وعلار وضاحية شويكة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وألحقت أضرارا بمحتوياتها.

كما داهمت القوات الإسرائيلية منازل في حي جبل السيد وضاحية ذنابة شرقي طولكرم، وخربت محتوياتها، واعتقلت الشقيقين أحمد ومحمود مصطفى الباشا، وابن عمهما أشرف إبراهيم الباشا، ومحمد الحلوم.

وتخللت الاقتحامات اعتقالات أخرى، بينهم معتقلون محررون.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تنتشر في مناطق عدة من المحافظة، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والمداهمات وتشديد الإجراءات العسكرية.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، اقتحامات إسرائيلية يومية تتخللها اعتقالات ومداهمات للمنازل، بالتزامن مع تصاعد إرهاب المستوطنين بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا.

وتشمل اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين: قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بهذا الإرهاب لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراض فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل بقية الأراضي وترفض الانسحاب منها.