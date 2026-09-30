 مباحثات سعودية أمريكية تركز على أمن واستقرار المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مباحثات سعودية أمريكية تركز على أمن واستقرار المنطقة

الرياض - د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2026 - 5:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2026 - 5:36 م

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن بن فرحان ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتش، ونائبة رئيس اللجنة السيناتور جين شاهين، استعرضوا خلال لقاء في واشنطن العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وأضافت أن الجانبين السعودي والأمريكي بحثا خلال اللقاء "مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها".

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