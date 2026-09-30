إسرائيليون يرفضون رحلة إنقاذ «فلاي دبي» خوفا من تكرار حادث الطائرة

رفض عدد من الإسرائيليين الموجودين في السعودية الصعود إلى طائرة الإنقاذ التي أرسلتها شركة «فلاي دبي» لإعادتهم إلى إسرائيل، معربين عن مخاوفهم من السفر مجددًا على متن طائرات الشركة، بعد الحادث الذي تعرضت له الرحلة المتجهة من دبي إلى مطار بن جوريون.

وهبطت طائرة الإنقاذ في السعودية، الأربعاء، تمهيدًا لنقل الركاب الإسرائيليين الموجودين هناك إلى إسرائيل. وكان من المتوقع أن تصل الرحلة إلى مطار بن جوريون بين السادسة والسابعة مساءً.

وقال أحد الركاب لموقع «يديعوت أحرنوت» العبري، إن إجراءات الصعود إلى الطائرة بدأت، في حين اختار بعض الركاب عدم السفر على متنها بسبب مخاوفهم الأمنية.

- تحقيقات في ملابسات الحادث

وتتواصل التحقيقات في الحادث الذي أجبر الرحلة السابقة على تغيير مسارها والهبوط في السعودية، فيما تتداول الجهات الإسرائيلية عدة فرضيات بشأن ما جرى داخل قمرة القيادة.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، تتركز إحدى الفرضيات التي يجري فحصها حول محاولة مساعد الطيار السيطرة على الطائرة والتسبب في تحطمها، مع حديث عن إصابة الطيار خلال الاشتباك داخل قمرة القيادة باستخدام فأس الطوارئ الموجودة على متن الطائرة.

ولا تزال هذه الرواية قيد التحقيق، كما لم تُعلن السلطات الإسرائيلية أدلة تثبت وجود دافع إرهابي أو تورط جهة خارجية في الحادث.

- وزيرة النقل تطالب بوقف رحلات «فلاي دبي»

وفي سياق متصل، طالبت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوقف رحلات «فلاي دبي» إلى إسرائيل مؤقتًا، إلى حين اتضاح ملابسات الحادث.

وقالت ريغيف، إن الحادث يمثل واقعة خطيرة، معتبرة أن ما حدث كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة، وطالبت بمراجعة الترتيبات الأمنية المرتبطة بتشغيل الرحلات بين البلدين.

كما دعت وزيرة النقل إلى السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بتسيير رحلات إلى دبي، مع تطبيق إجراءات التفتيش الأمني الإسرائيلية.

وتمنع إسرائيل حاليًا شركات الطيران الإسرائيلية من تسيير رحلات إلى دبي، في ظل خلافات تتعلق بمتطلبات وإجراءات الأمن في مطار دبي.