كندة علوش تتعاقد على حكاية المتاهة ضمن مسلسل القصة الكاملة

تعاقد المنتج مجدي الهواري، مع الفنانة كندة علوش على بطولة حكاية "المتاهة" ضمن أحداث مسلسل "القصة الكاملة"، والحكاية من كتابة سيناريو وحوار أحمد حسني، وإخراج عمرو موسى.

ومن المقرر البدء في تصويرها قريبًا، عقب الانتهاء من تصوير حكايتي "شياطين المرج" بطولة علي صبحي، وسيناريو وحوار محمد صلاح العزب، وإخراج مريم أبو عوف، و"تخطيط أبالسة" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال.

وبدأ عرض مسلسل "القصة الكاملة"، قبل نحو شهرين عبر منصة شاهد، وذلك بحكايتي "لعبة جهنم" بطولة محمد فراج وعمر رزيق، و"ما لم يُحكَ عن بني مزار"، بطولة خالد الصاوي وأحمد عبد الوهاب وميشيل ميلاد.

يذكر أن مسلسل "القصة الكاملة" يدور في عالم الجريمة، بحكايات منفصلة متصلة تتكون كل واحدة منها من 3 حلقات، ويتم عرض حكاية واحدة كل شهر على منصة شاهد.