سامح شكري: اندلاع حرب عالمية ثالثة يعني فناء البشرية ويجب استبعادها من الحسبان

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق وعضو مجلس النواب، إن وجود حرب عالمية ثالثة أمر يجب استبعاده من الحسبان.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة «mbc مصر»، أن هذه الحرب حال وقوعها ستأتي بالخراب إن لم تؤدي إلى فناء البشرية جمعاء، مؤكدا أن الحروب الحالية هي حروب متفرقة لأسباب ودوافع مختلفة.

وأوضح أن تأثير هذه الحروب يفوق النطاق الجغرافي الذي تتم فيه، مؤكدا أن العالم يسجل انمكاشًا من حيث المسافات ومن حيث التواصل البشري بين القارات المختلفة بفعل وجود منصات التواصل الاجتماعي.

غير أنه أشار إلى أن هذه الصراعات لا تزال تتسم بأنها محدودة وليست صراعات شاملة، منوهًا بأن الدول العظمى تتجنب الاحتكاك الذي يصل إلى صراع شامل يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وتحدث عن السياسات الخارجية المصرية، قائلًا إنها سياسات ثابتة لعقود طويلة، أهمها ضرورة أن تحيا في منطقة هادئة وخالية من الصراع وتحافظ على أمنها القومي وعلى سلامة أراضيها وعلى مصالحها.

ولفت إلى أن من بين هذه المصالح ألا تكون هناك صرعات تؤثر على جهود الدولة المصرية في التنمية وتحقيق رفاهية شعبها والظروف الاقتصادية الأفضل، مؤكدا أن الاضطرابات يكون لها مردود على الوضع الداخلي فيما يتعلق بالمخاطر الاستراتيجية والحفاظ على الأمن القومي المصري والتبعات الاقتصادية.

ونوه بأن مصر تحملت تبعات اقتصادية رغم الجهود التي بذلتها طوال العشر سنوات الماضية في إطار الإنجازات لبناء البنية الأساسية ومحاولة النهوض بالاقتصاد لكن هذه الصراعات أثرت سلبًا على هذه الجهود.