قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء مجلسي الوزراء والمحافظين، أمس الثلاثاء، اتسم بالشفافية والوضوح والصراحة، وكان الهدف منه العمل على زيادة الوعي، وتعزيز ثقة المواطنين بأنفسهم، والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “الوزير” عبر برنامج “من ماسبيرو” مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن على الجميع توعية أبنائهم بأن مصر لا يزال أمامها الكثير من العمل، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف إحباط المواطنين ودفعهم إلى التراجع، قائلًا: “الناس الكبار اللي زينا عاشوا الفترة من 2011 إلى 2014 بكل اللي كان فيها، والبلد اللي مكنش فيها أمن ولا أمان، وبزيادة الوعي لا يمكن نرجع تاني لده”.

وأكد ضرورة أن يعمل الجميع على توعية بعضهم البعض والتحصن ضد الشائعات ومحاولات الإحباط وفقدان الثقة، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات، قائلًا: “إحنا بلدنا بخير وفي تقدم”.

وتابع: “فيه ناس كتير متعرفش إيه اللي اتعمل في خلال الـ10 سنين دي”، مؤكدًا أهمية زيادة وعي المواطنين بما تحقق خلال السنوات الماضية.

وكان السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، جاء في إطار حرصه على عقد لقاءات دورية تجمع مختلف مستويات الدولة لتبادل الآراء ووجهات النظر، والتعامل بصورة متكاملة مع التحديات الداخلية والإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، إلى جانب كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، في لقاء جمع المستوى التنفيذي والميداني والخبرات المختلفة في مكان واحد.