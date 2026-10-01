خالد الصاوي: أتمنى قبل وفاتي إنشاء معهد أو مركز لدراسات الهوية المصرية

قال الفنان خالد الصاوي إن تقديم الواقع المصري والغوص في التراث والتاريخ والأرض والناس بطريقة معاصرة، يمكن أن ينتج أعمالًا فنية جيدة قادرة على الوصول إلى الجمهور داخل مصر وخارجها، ووضع ترجمة للأعمال يتيح مشاهدتها من القريب والبعيد.

ورد "الصاوي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، على سؤال: هل دور الفن نقل الواقع كما هو أم تحسينه؟، قائلاً إن الفنان يجب أن يتفاعل أولًا مع الواقع المصري، قائلًا: “لازم تبقى مصري وبعد كدة تبقى عالمي”، معتبرًا أن عناصر القصة المرتبطة بالهوية المصرية تمثل أساسًا مهمًا في العمل الفني.

وعبر عن رغبته في إنشاء معهد أو مركز دراسات للهوية المصرية قبل وفاته، مضيفًا أن الشخصية المصرية الجديدة تحتاج إلى الكثير من العمل، وأن جزءًا من ذلك يتمثل في أن يرى الفنان واقعه ويتفاعل معه، دون أن يعني ذلك نقله كما هو، وإلا لا يكون فنًا.

وتابع: “دي أرضك ودي ناسك وده تراثك، لازم تتفاعل معاه، عندك أشياء مش عند الآخرين اشتغل عليها”، متحدثًا عن أهمية الاستماع إلى النقد، والتمييز بين الآراء التي تساعد على استكمال الصورة وبين ما وصفه بـ”شهوة الكلام على النت”، مؤكدًا: “مينفعش نمنع الناس عن الكلام”.