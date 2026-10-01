فلاي دبي تعلن تعليق رحلاتها الجوية من إسرائيل وإليها

أعلنت شركة "فلاي دبي" تعليق رحلاتها الجوية من إسرائيل وإليها، لحين انتهاء التحقيقات في الحادث الذي وقع اليوم لرحلة الشركة التي كانت في طريقها إلى تل أبيب، كما أعلنت السلطات السعودية فتح تحقيق.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق ما جرى اليوم الأربعاء على متن طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب، بأنه "حادث أمني خطير"، بعد أن طعن طيار مساعده وحاول إسقاط الطائرة.

وكان نتنياهو حذر خلال الأيام الماضية من تهديدات أمنية متنامية، دون أن يحدد طبيعتها.

وتأتي هذه التطورات قبل أسبوع من ذكرى هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل، والذي أشعل سلسلة من الحروب، كما يأتي أيضا قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات العامة في البلاد.