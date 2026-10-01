هيجسيث يعلن إنشاء قيادة جديدة للمسيرات في الجيش الأمريكي وخفض أعداد الجنرالات والأدميرالات 20%

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الأربعاء، تغييرات كبيرة في الجيش الأمريكي خلال ما وصفه بخطاب "حالة القوات"، من بينها إنشاء قيادة جديدة للطائرات المسيرة وخفض عدد الجنرالات والأدميرالات في البلاد بنسبة 20%.

وقال هيجسيث إن البنتاجون سيطلق أيضا جهدا لدراسة مستقبل الحروب، سيقوده جزئيا إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، ونيوت جينجريتش، الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري. وأضاف أن وزارة الدفاع ستنشئ مكتبا للشؤون الدينية، وتعتزم بناء قاعدة جديدة للمرة الأولى منذ 40 عاما.



وأعلن هيجسيث هذه الإجراءات أمام ضباط صغار وقادة من العسكريين المجندين في قاعدة مشاة البحرية الأمريكية في كوانتيكو بولاية فرجينيا، في ثاني عام على التوالي يلقي فيه مثل هذا الخطاب.

لكن هذه المرة، دخل الجيش الأمريكي الشهر السابع من حرب مع إيران من دون نهاية واضحة تلوح في الأفق، كما ألقى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وقتل أكثر من 200 شخص في ضربات استهدفت قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية، إلى جانب تحركات أخرى في أنحاء العالم.



ولا يمثل هذا الخطاب مناسبة معتادة بين قادة البنتاجون. وعلى الرغم من أن أسلاف هيجسيث دأبوا على مخاطبة القوات وكبار الضباط، فإنهم كانوا يفعلون ذلك تقليديا في أوساط صغيرة أو في أماكن خاصة.

لكن هيجسيث استهل خطابه مجددا بالحديث عن إعادة هيكلة الجيش الأمريكي بشكل كبير، من خلال استهداف ما وصفه بثقافة "الاستيقاظ"، عبر التراجع عن برامج التنوع، ومراجعة وحدات القتال البرية التي تضم مجندات، وإطلاق برنامج جديد لفحص "نقص هرمون التستوستيرون" بين الأفراد الذكور.



هيجسيث يعلن إنشاء قيادة جديدة متخصصة في حرب الطائرات المسيرة

أعلن رئيس البنتاجون إنشاء قيادة جديدة من فئة أربع نجوم للإشراف على نشر القدرات ذاتية التشغيل والروبوتية، فيما وصفه بأنه "أسرع تحول في زمن السلم في التاريخ العسكري الحديث".

وأقر بأن "وتيرة الحرب تتغير بنسق أسرع من عملية توفير الدعم لها". وتستخدم إيران عادة طائرات مسيرة منخفضة التكلفة، بما في ذلك طائرات قتلت جنودا أمريكيين خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر. وأشار هيجسيث إلى الاستخدام الرائد للطائرات المسيرة من جانب أوكرانيا في قتال القوات الروسية، وهو أمر تعلمت منه القوات الأمريكية بشكل مباشر.



وقال هيجسيث: "الدرس المستفاد من أوكرانيا ليس أن نوعا واحدا من الطائرات المسيرة ينتصر في الحروب، بل الحاجة إلى نظام مصمم خصيصا لتعظيم القدرة على التكيف".



لكن وحدة تابعة للجيش الأمريكي متمركزة في أوروبا ومتخصصة في حرب الطائرات المسيرة تلقت مؤخرا أوامر بإنهاء جهودها والعودة إلى العمل باعتبارها كتيبة مشاة تقليدية.

وطلبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاحقا من الجيش تفسير هذا الأمر، في ظل التطور السريع في ساحات القتال حول العالم والاعتماد المتزايد في التكتيكات العسكرية على الأنظمة غير المأهولة في القتال.

وتأتي القيادة الجديدة للطائرات المسيرة في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة حالة من الجمود مع إيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز.