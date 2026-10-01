وزارتا الخارجية التركية والليبية تبحثان ترتيبات استضافة طرابلس للقمة الأفريقية-التركية الرابعة

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بحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، الترتيبات والاستعدادات المراسمية والبروتوكولية لاستضافة العاصمة طرابلس أعمال القمة الأفريقية التركية الرابعة، المقرر عقدها يومي 8 و9 ديسمبر 2026.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة المراسم العامة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر حسين، بطرابلس مع رئيس قسم نائب المديرية العامة للمراسم بوزارة الخارجية التركية، إيفرين موديريسوجلو، والوفد المرافق له، في إطار التنسيق والتحضير لاستضافة القمة.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء تناول اللقاء آليات استقبال الوفود المشاركة، وتنظيم وصول ومغادرة رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين، إلى جانب الترتيبات الخاصة بمراسم الاجتماعات والفعاليات الرسمية المصاحبة للقمة.

كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق بين فرق المراسم في البلدين، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة، بما يسهم في استكمال الاستعدادات التنظيمية للقمة، وتوفير الظروف الملائمة لانعقاد أعمالها.

ويأتي اللقاء ضمن التحضيرات المتواصلة بين ليبيا وتركيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي لتنظيم القمة الأفريقية التركية الرابعة في العاصمة طرابلس.