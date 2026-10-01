الحكومة الموريتانية تعترف باعتقالات في أوساط المدونين والمؤثرين بتهم الابتزاز المالي

اعترفت الحكومة الموريتانية على لسان وزير الثقافة والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة باعتقالات شملت ما لا يقل عن ستة اشخاص في أوساط مقربة من المدونين والمؤثرين بتهمة الابتزاز المالي.

وقال الحسين ولد مدو في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن السلطات الأمنية باشرت حملة اعتقالات "لتفكيك شبكة للابتزاز المالي، أسفرت حتى الآن عن توقيف 6 أشخاص، وقد يرتفع يعدد الموقوفين خلال الأيام المقبلة".

وأوضح ولد أمدو أن الشبكة تحولت إلى ممارسة صناعة ونشر وتوزيع الأخبار الكاذبة، إلى جانب هتك الأعراض وشراء الصمت وتهديد الأشخاص، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة "مُمولة".

وقال الوزير الموريتاني إن نشر الإساءة من شأنه أن يمس بالمناعة الأخلاقية للمجتمع، وأن التصدي لهذه الممارسات يدخل ضمن واجبات الدولة.

وأكد أن الحملة الأمنية مستمرة، وأنه "لا تسامح مع أي مساس بحرمات الأفراد المصانة"، مشددا على ضرورة ترشيد استخدام الفضاء الرقمي.

واعتقلت السلطات الأمنية في اليومين الأخيرين أقارب وأفرادا من عائلات مدونين معارضين للسلطة يعيشون في الخارج وينتقدون النظام الموريتاني بحدة وذهب بعضهم حد الكلام في الحياة الخاصة لمسؤولين كبارا على رأسهم الرئيس الموريتاني الغزواني وعلاقاته العاطفية وهي شائعات نفتها بشدة مصادر مقربة من الرئاسة الموريتانية.