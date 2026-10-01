عرض «المدعوة» يناقش فكرة البحث عن الذات بمهرجان إيزيس لمسرح المرأة

شهد مسرح الهناجر، مساء أمس الأربعاء العرض المسرحي "المدعوة" وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة.

"المدعوة" عرض قيد التطوير ضمن حاضنة نهاد صليحة، وهو مأخوذ عن رواية "ليلة القدر" للروائي الطاهر بنجلون.

تحكي المسرحية رحلة امرأة فرض عليها والدها منذ ولادتها أن تعيش بهوية رجل، هربًا من وصمة اجتماعية صنعها هوسه بإنجاب الذكور. وبعد سنوات من القمع وإخفاء هويتها، تبدأ رحلة شاقة للبحث عن ذاتها الحقيقية وحريتها.

تدور الأحداث من البيت إلى الشارع، ومن الحب إلى العنف، ومن السجن إلى البوح، تتنقل البطلة بين عوالم يمتزج فيها الواقع بالخيال، لتواجه مجتمعًا يفرض على المرأة تعريفًا جاهزًا لهويتها وجسدها ودورها.

يطرح العرض أسئلة حول الهوية، والحرية، والجسد، والعنف، والسلطة الأبوية، وما الذي يعنيه أن تستعيد امرأة حقها في أن تكون نفسها، حتى بعد سنوات من القهر.

العرض بطولة إيفون أسعد جاد، محمود احمد طايع، زينب محمد العزب، مهاب وليد النوبي، رغدة أحمد حسن، محمود أحمد طايع، محمد هشام عباس، أسامة عبد الرؤوف محمد، تغريد أحمد مختار، همت مصطفى، ومن إخراج كرم طلعت نبيه.

يشار إلى أن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، يختتم فعاليات دورته الرابعة غدا الجمعة على مسرح الهناجر بأرض أوبرا القاهرة.