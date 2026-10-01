رضا الوكيل يعتذر عن رئاسة دار الأوبرا: لن أقبل التحكم في اختياراتي لفنان مصري

أعلن الدكتور رضا الوكيل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه رئيسًا لدار الأوبرا المصرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك قبل انطلاق الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، والمقرر إقامة فعالياتها خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وتحمل الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية طابعًا خاصًا هذا العام، بعدما أعلنت إدارة المهرجان إهداءها إلى روح الفنان هاني شاكر، الذي تم اختياره شخصية الدورة الـ34.

وكتب رضا الوكيل: «قبل أن أترككم في سلام لتكملوا العادات والأساليب السابقة التي أتمنى ألا تعود، والتي بدأت خلال فترة قليلة بتعديلها لمصالحنا، وبالفعل نجحت في تغيير بعض السلوكيات والأفعال التي لم ولن أتقبل وجودها طوال فترة رئاستي لهذا الصرح الكبير، دار الأوبرا المصرية بيتنا الثاني.. أعتذر لكم».

وأضاف: «كنت أتمنى أن أكون معكم حتى انتهاء فترة تعييني، لأن لدي المقدرة على التغيير، ولكنني لن أقبل أن يتحكم أحد في اختياراتي لفنان مصري أقف معه لثقتي في موهبته الكبيرة وحب الجمهور المصري له.. لن أكون سببًا في مشاكل مع أحد أو عداء بيني وبين أصدقائي الداعمين لأحد، أرجو تقبل وجودي معكم كفنان وصديق في الأعمال الفنية التي تكلفونني بها، أشكر زملائي على ثقتكم بي، وأتمنى لنا جميعًا التوفيق بإذن الله».