مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث اصطدام شاحنة بمركز تجاري في بريتش كولومبيا

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لقي شخصان حتفهما وأُصيب آخران، يوم الأربعاء إثر حادث اصطدام بمركز تجاري في مدينة دلتا بمقاطعة بريتش كولومبيا.

وأعلنت الشرطة أن الحادث ربما نجم عن حالة طوارئ صحية، مؤكدة عدم ارتباطه بفعاليات اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة التي كانت تقام بالقرب من الموقع.

وأفادت شرطة دلتا بأن المصابين تلقيا الإسعافات الأولية في الموقع قبل نقلهم إلى المستشفى.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على الإنترنت من موقع الحادث، شاحنة وقد اصطدمت بالواجهة الخارجية لمركز تساواسين ميلز التجاري، بينما طوقت الشرطة المكان، وسط وجود سيارات الإسعاف، ومروحية في مرآب السيارات.