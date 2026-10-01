في أعقاب الحادث العنيف الذي وقع في قمرة القيادة لطائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" متجهة إلى تل أبيب، تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن محاولة شن هجوم إرهابي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف في وقت سابق الأحداث التي وقعت اليوم الأربعاء على متن طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب بأنها "حادث أمني خطير"، بعد أن طعن طيار مساعده وحاول إسقاط الطائرة.

وقال نتنياهو إن السعودية ألقت القبض على قائد طائرة "فلاي دبي" الذي من الواضح أنه حاول إسقاط الطائرة التي كان ركابها جميعا من الإسرائيليين.

وذهب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أبعد من ذلك، واصفا الحادث بأنه "محاولة لهجوم جهادي" لم يتم إحباطه إلا بفضل شجاعة الركاب الإسرائيليين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال نتنياهو إن ركاب الطائرة التابعة لشركة "فلاي دبي" والطاقم تمكنوا من تحييد المهاجم، ومنعه من التسبب في" كارثة كبرى".

وقال نتنياهو في بيان اليوم الأربعاء: "أحيي هؤلاء الأبطال الذين أظهروا براعة وشجاعة استثنائية. لقد أنقذوا العديد من الأرواح ومنعوا حدوث كارثة كبرى".

وأجبر عراك بين طيارين على متن طائرة "فلاي دبي"، التي كانت متجهة من الإمارات إلى إسرائيل، الطائرة على الهبوط الاضطراري في السعودية.

وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحققت منها وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، رجلين على أرضية الطائرة وهما مصابان بجروح دامية، ويظهر شخصان يقدمان الإسعافات الطبية الطارئة، بينما يحرس آخران مقصورة القيادة.

ويقول أحد الأشخاص باللغة العبرية: "نحن نحرس الطيار".

وفي مقطع فيديو آخر، يظهر الركاب وهم يبكون ويصرخون من شدة الهلع بينما تهتز الطائرة.

وأصيب قائد الطائرة ومساعده ونُقلا إلى المستشفى، وفقاً لبيان صادر عن مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في تبوك، أوردته قناة "الإخبارية" التلفزيونية الرسمية، السعودية.

ووفقا لموقع فلايت رادار 24، هبطت الرحلة -بعد نحو ساعتين ونصف الساعة من مغادرتها دبي- من ارتفاع 33 ألف قدم إلى 17 ألف قدم (من نحو 10 آلاف متر إلى 5100 متر) في غضون دقيقة واحدة تقريباً، قبل أن تقوم بدائرة غير مستقرة بالقرب من الحدود الأردنية وتهبط في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية بعد نحو ساعة.

وقال الطيار السابق في شركة يونايتد إيرلاينز وخبير السلامة الجوية، ستيف أرويو، إنه فوجئ بقدرة الطائرة على الهبوط بسلام بعد انفصال معظم أجزاء الدفة عن الذيل أثناء الهبوط العنيف.

وقال أرويو: "لقد كان هبوطاً خطيراً وتطلب قوى ديناميكية هوائية قوية على تلك الدفة لكي يحدث ذلك. أنا مندهش حقاً كيف لم تتفكك الطائرة".

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن الركاب وصلوا إلى مطار بن جوريون في تل أبيب في وقت مبكر من مساء اليوم الأربعاء، حيث كان أصدقاؤهم وعائلاتهم بانتظارهم. وذكرت قناة "ان 12" التلفزيونية الإسرائيلية أن الرحلة من تبوك استغرقت حوالي 45 دقيقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة كانت تقل 174 راكبا، من بينهم 27 طفلا.

وتردد أن الطائرة أطلقت إشارة الطوارئ 7700، التي تشير إلى حالة طوارئ عامة، قبل تغييره إلى 7500، وهو الإشارة المستخدمة للدلالة على عملية اختطاف.

وقالت شركة الطيران إن السبب وراء الحادث لم يتضح بعد.